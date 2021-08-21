Екатерина Бужинская и Вахтанг Кикабидзе поздравили Украину с Днем Независимости: знаковое видео

Накануне 30-й годовщины Независимости Украины Екатерина Бужинская записала совместное видео вместе с грузинским певцом Вахтангом Кикабидзе. Артисты увиделись во время отдыха Екатерины в Грузии и на будущее поздравили украинцев.

Как сообщили в пресс-службе артистки, Бужинская и Кикабидзе встретились в Грузии, когда та отмечала свое день рождения в Батуми. К слову, праздник у артистки был 13 августа. За разговором они решили, что можно было бы записать совместное видеопоздравление от представителей дружественных народов – Грузии и Украины.

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Когда понимаешь, что независимость твоей страны – это праздник и для друзей из Грузии. Легендарный Вахтанг Кикабидзе передает поздравления накануне 30-летия Независимости Украины!!!

– написала в сети артистка.

"Украина, с 30-летием независимости мы поздравляем тебя с Грузии, с Батуми. Да здравствует свободная Украина! Слава Украине", – говорится в видеопоздравлении. Как рассказала Бужинская, 83-летний артист попросил подарить ему украинский флаг, который они держали в видео, на что та с радостью согласилась.

: Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси, Грузия. Несмотря на успех в карьере на территории России и Грузии, после оккупации российским агрессором Крыма и Востока Украины он поддержал украинцев. Весной 2015 года Вахтанг Кикабидзе в рамках всеукраинского тура дал сольный концерт в Киеве. Свое двухчасовое выступление Вахтанг посвятил памяти Небесной сотни. Через четыре года, в июле 2019-го он выступал в городах украинского Донбасса (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное) в честь 5-летия освобождения от российско-террористических захватчиков.

Стоит добавить, что последняя неделя для Екатерины ознаменовалась не только встречей с легендарным Вахтангом Кикабидзе, но и наградой орденом "Крест почета" за "Веру, верность Украине". Это знаковая награда, которой отмечают публичных людей, вносящих вклад в развитие украинской культуры.

К слову, Екатерина Бужинская не будет выступать на НСК "Олимпийский" в День Независимости Украины с другими артистами, впрочем, 22,23 и 24 августа ее концерты запланированы в других городах Украины.