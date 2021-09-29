Екатерина Бужинская одела яркий образ в оранжевом костюме: эффектные фото

29 сентября 2021 , 20:01
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Екатерины Бужинской

Украинская певица Екатерина Бужинская очаровала поклонников новым образом. Она позировала на камеру в атмосферной локации, надев яркий костюм оранжевого цвета.

Исполнительница игриво позировала на фоне камина. Это очень осенняя, уютная локация. Сразу хочется тепла, теплого чая, закутаться в плед и прочитать любимую книгу. И Екатерина на таком фоне показала красивый образ, который добавит ярких красок в осенний гардероб.

Смотрите также Ирина Федишин прогулялась по Львову: фото певицы в ярком пиджаке

Яркий look Екатерины Бужинской

Артистка позировала, сидя на полу, в комфортном костюме оранжевого цвета, состоящем из широких брюк и кофты. Такой осенний наряд звезда соединила со стильными блестящими кроссовками.

Белокурые волосы Екатерина уложила в локоны и собрала в два хвостика. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Бужинская любит украшения, поэтому часто завершает ними аутфит. На этот раз она выбрала лаконичные серьги и кольцо.


Екатерина Бужинская в оранжевом костюме / Фото из инстаграма певицы


Екатерина Бужинская в оранжевом костюме / Фото из инстаграма певицы

Читатели певицы следят за каждым ее постом. И эту публикацию не оставили без внимания. В комментариях они оставляют немало приятных слов в адрес Екатерины. 

  • "Какая вы красивая!"
  • "Как красиво и тепло!"
  • "Красавица!"
  • "Супер!"
Автор: Христина Кобак