Екатерина Бужинская одела яркий образ в оранжевом костюме: эффектные фото
Источник:инстаграм Екатерины Бужинской
Украинская певица Екатерина Бужинская очаровала поклонников новым образом. Она позировала на камеру в атмосферной локации, надев яркий костюм оранжевого цвета.
Исполнительница игриво позировала на фоне камина. Это очень осенняя, уютная локация. Сразу хочется тепла, теплого чая, закутаться в плед и прочитать любимую книгу. И Екатерина на таком фоне показала красивый образ, который добавит ярких красок в осенний гардероб.
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Яркий look Екатерины Бужинской
Артистка позировала, сидя на полу, в комфортном костюме оранжевого цвета, состоящем из широких брюк и кофты. Такой осенний наряд звезда соединила со стильными блестящими кроссовками.
Белокурые волосы Екатерина уложила в локоны и собрала в два хвостика. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Бужинская любит украшения, поэтому часто завершает ними аутфит. На этот раз она выбрала лаконичные серьги и кольцо.
Екатерина Бужинская в оранжевом костюме / Фото из инстаграма певицы
Екатерина Бужинская в оранжевом костюме / Фото из инстаграма певицы
Читатели певицы следят за каждым ее постом. И эту публикацию не оставили без внимания. В комментариях они оставляют немало приятных слов в адрес Екатерины.
- "Какая вы красивая!"
- "Как красиво и тепло!"
- "Красавица!"
- "Супер!"