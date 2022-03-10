Его соседи погибли, – Птушкин рассказал, что с главным режиссером "Орла и решки"

Тревел-блогер Антон Птушкин сообщил, что Евгений Синельников жив. 9 марта он эвакуировался вместе с семьей. Соседи режиссера, к сожалению, погибли.

Евгений вместе с семьей скрывался от обстрелов в подвале недостроенного дома в Киевской области. Вокруг них был настоящий ад. Из-за военных действий мужчина не мог вывезти родных в безопасное место.

Ранее мы писали Главный режиссер "Орла и решки" больше суток не выходит на связь, – Птушкин

Антон Птушкин о Евгении Синельникове

Антон и главный режиссер программы "Орел и решка" хорошо дружат. Евгений рассказывал другу, что в дом соседей выпустили ракету, в доме Синельникова выбило все окна и двери. Эвакуироваться было очень опасно, так как вокруг выстрелы. Из-за боевых действий в доме не было электроэнергии, поэтому Евгений не мог зарядить телефон. Вероятно, поэтому с ним не было связи.

Вечером 9 марта Птушкин сообщил, что его другу вместе с семьей удалось эвакуироваться. Соседи режиссера, к сожалению, погибли от рук кафиров.

Женя Синельников жив и сегодня эвакуировался вместе с семьей. Его соседи погибли,

– написал Птушкин в телеграмме.

Отметим, режиссер Алан Бадоев утром 9 марта сообщал, что Евгений с маленьким сыном, родственниками и еще минимум 5 детьми находится в окружении российских солдат в Буче. Их не выпускали и не давали гуманитарный коридор.

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