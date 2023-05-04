Маша Ефросинина забыла о годовщине с мужем-военным: "В следующем году отпразднуем в Ялте"

Телеведущая Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке почти 20 лет. Однако звезда забыла о годовщине их знакомства, хотя в тот день говорила по видеозвонку с мужем-военным.

Однако Ефросинина не очень расстроилась. Она заявила, что отпразднует ее в следующем году вместе с мужем в Крыму. На днях она также рассказывала, как выдерживает разлуку с Тимуром, который в ВСУ

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В Instagram телеведущая призналась, что она с мужем забыла о личном празднике. Они 2 мая во время общения не упомянули годовщину.

Вчера во время нашего вечернего разговора с мужем никто из нас не вспомнил, что у нас годовщина. Годовщина нашего знакомства. Все знают, что мы познакомились в Ялте, на набережной, 2 мая. Вчера исполнился 21 год, как мы познакомились,

– заявила Ефросинина.

Звезда отметила, что до 2021 года они ни разу не пропускали годовщину, всегда куда-то ехали, проводили время вместе.



Ефросинина забыла о годовщине с Тимуром / Скриншот ее инстаграм-сторис

"Вот уже два года не отмечаем. В прошлом году не забыли, а этого просто протыкали", – призналась Мария.

Однако ведущая не очень расстроилась по этому поводу. Она верит, что в следующем году у них с Тимуром будет возможность особо отметить 2 мая 2024 года.

Я надеюсь, что в следующем году 22-ю годовщину знакомства мы в Ялте на набережной и отпразднуем,

– сказала она.



Ефросинина рассказала о годовщине с Тимуром / Скриншот ее инстаграм-сторис

Напомним, что в марте муж ведущей Маши Ефросининой праздновал день рождения, поэтому жена поздравила его и показала фото любимого с фронта.

А в апреле семья впервые встретилась, хоть и не в полном составе. По словам Маши, Тимур не видел сына около восьми месяцев. Ефросинина рассказала, что встреча прошла со слезами.