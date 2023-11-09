Я вообще родить тебя могла, – Полякова и Ефросинина шутливо высказались о Тринчер

Украинская ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова поделились, в каких случаях используют маски в инстаграме.

Эту тему они затронули во время выпуска программы "Взрослые девушки". Женщины рассказали, что используют маски в соцсетях, чтобы выглядеть лучше.

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Ефросинина и Полякова обсудили фильтры в инстаграме

В частности, популярная украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что использует фильтры, выходя в сторис. Она даже назвала свой любимый.

Но мне стыдно за это. Я не использую фильтр маску, я использую фильтр paris, без него уже никак,

– рассказала Маша.

В то время как певица Оля Полякова сказала, что не чувствует стыда за фильтры. Она вспомнила другую певицу – Анну Тринчер, которая говорит, что не корректирует внешность в соцсетях.

Мне очень нравится Анна Тринчер – "я не использую масок, я такая натуральная". Тебе 21 год! Естественная ты! Я вообще родить тебя могла! И Маша, между прочим, тоже. Понимаешь, Аня? Было очень смешно, когда мы пришли на радио, и она у меня спросила, зачем я фильтры использую. Посмотрим, как выглядит Аня через 22 года,

– подчеркнула артистка.

Что раньше говорила Маша Ефросинина