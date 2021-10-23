Ее величество отказывается: почему королева Елизавета не приняла награду "Старожил года"

Королеве Великобритании предложили получить звание "Старушка года" по версии журнала Oldie. Но Елизавета не приняла предложение – она слишком молода в душе, чтобы принять награду.

Конкурс "Старожил года" (или TOOTY) проходит уже 29 лет в Великобритании.

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В этом году судьи решили отдать звание действующей королеве страны. Оценивали кандидатов по следующим критериям:

Личные достижения

Вклад в общественную жизнь

Возраст

Кто был победителями прошлых лет

Предыдущие победители могли похвастаться не менее престижными наградами – от "Оскара" до Нобелевской премии. Также "Старожила года" получали медицинские сестры, спортсмены-ветераны и общественные деятели. Награду предлагали и уже покойному мужу Елизаветы, Филиппу. Он так же как и жена, вежливо отказался от звания.

Кто получил награду "Oldies": смотрите видео

Кандидатуру королевы Елизаветы выдвинули в знак благодарности и признания ее лидерства во время пандемии. Также жюри хотело сделать королеве приятность – поздравить таким образом правителя с "Платиновым юбилеем".

Что такое "Платиновый юбилей" Это Это событие будет отмечаться в 2022 году. Оно посвящено годовщине вступления Соединенного Королевства Содружество Наций – политическое объединение из 54 стран мира. Почти все из них являются бывшими территориями Британской империи. В феврале следующего года Содружество отметит 70-летие.

Почему королева отказалась

По словам Джайлса Брайлета, представителя конкурса и автора журнала Oldie с предложением наградить королеву отправили в Букингемский дворец. Вскоре жюри получило ответ – в официальном письме Елизаветы II она вежливо отказалась от звания.

Ее величество верит, что возраст определяется не цифрами, а общим чувством. Королева чувствует себя моложе, чем надо для вашей награды, поэтому надеется, что вы найдете более достойного кандидата,

– было написано в письме.