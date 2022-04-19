Ее уязвимое место – бабло, – Маша Ефросинина объяснила, почему Собчак умолкла о войне в Украине

Как отмечает Маша Ефросинина, первые три дня войны Ксения Собчак транслировала объективные новости, но очень быстро переобулась и "запела" о "несчастных россиянах". По мнению ведущей, все потому, что она испугалась потерять свои миллионы.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что Ксения Собчак годами работала над образом "самой объективной журналистки в России". Она одна из немногих ее коллег, которая "в любом интервью 50 раз умудрялась напомнить, что она – журналистка". Поэтому в первые дни войны в Украине блогерша говорила правду, но очень быстро переобулась.

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Маша Ефросинина о том, почему Собчак не говорит правду о войне

У звезд колоссальное количество общих знакомых, и по их словам Ефросинина знает, что Собчак обожает роскошь. По ее словам, уязвимое место блогерши – не дети, не семья, а деньги.

Весь ее камуфляж был для того, чтобы прикрыть ее невероятную жажду денег. Она очень любит деньги. Очень любит люкс, роскошь. Она очень не любит за это все платить, потому бесконечные бартеры, реклама всего. Ее уязвимое место – бабло,

– эмоционально высказалась Маша Ефросинина.

Поэтому когда неугодным российским селебретис стали поступать угрозы, до Собчак дошло, что она может потерять все кормящие ее многомиллионные контракты, и она принялась вещать о том, как "страдают бедные несчастные россияне".

"Столько всего вложено, чтобы получить место "самой объективной" журналистки в России, которая прямо могла говорить, что Путин – зло. Но ради чего? Чтобы сразу переобуться? Ну бл*ть, привлеки уже своих мозговитых людей, подумайте, как переобуться хотя бы не так резко. Это самая высокая глупость", – считает телеведущая.

Более того, Маша Ефросинина знает, что у Собчак был шанс стать рупором правды, однако она отказалась. Ее приглашали на интервью Зеленского российским СМИ, но она выбрала "записывать никому не нужные нейтральные сюжетики".

Я точно знаю, что Собчак предлагали быть одним из журналистов. Все женщины-журналистки отказались, и Собчак была среди них,

– призналась Маша Ефросинина.

Она добавила, что из-за страха перед режимом Ксения Собчак "предала себя" и уже никогда не будет называться "объективной журналисткой".