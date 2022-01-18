В ее день рождения: Уилл Смит растрогал видео, на котором танцует с 85-летней мамой
Источник:инстаграм Уилла Смита
Голливудский актер Уилл Смит опубликовал трогательное видео. На нем он танцует с 85-летней мамой по случаю ее дня рождения.
Голливудский актер Уилл Смит поделился с поклонниками в инстаграме новым видео. Звезда отпраздновал день рождения своей мамы.
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Уилл Смит станцевал с мамой
Маме Уилла Смита исполнилось 85 лет. По случаю дня рождения актер устроил небольшое празднование, на котором станцевал вместе с мамой.
На видео, которым поделился знаменитость, Уилл Смит и Кэролайн Брайт танцуют под хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody.
Сегодня 85! С Днем рождения, мама! Давай танцевать до 100!
– подписал ролик актер.
Реакция сети
Видео танца Уилла Смита с мамой растрогало сеть и собрало более 2 миллионов лайков. Поклонники активно комментируют ролик:
- "Мне так это понравилось! Желаю всего наилучшего в день рождения";
- "Вау, она совсем не выглядит на 85 лет!";
- "Вы двое такие очаровательные";
- "Это видео сделало мой день";
- "У нее очень доброе сердце. С днем рождения";
- "Это видео меня так сильно растрогало, что захотелось позвонить маме";
- "После просмотра загрустил за мамой".