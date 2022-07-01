Люблю, уважаю, – Дзидзьо прокомментировал отношения с кумой Цыбульской

Еще до развода Дзидзьо приписывали роман с Олей Цыбульской. Звезды много раз убеждали публику, что они просто друзья. В свежем интервью артист снова разъяснил, какие у них отношения.

У Дзидзьо два фита с Олей Цыбульской - "Чекаю. Цьом" и "Киця", и все они романтического характера. Именно поэтому долгое время роились слухи о том, что их связывает нечто большее, чем дружба. Певец в очередной раз опроверг эти догадки.

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Дзидзьо об Оле Цыбульской

Скажу так – с Олей Цыбульской мы кум и кума. Я очень люблю, уважаю ее за трудолюбие. Настолько настойчива девушка, настолько хочет дойти до своей цели, что это вызывает большое уважение,

– высказался Дзидзьо.

"С Олей, вы же понимаете, это просто песни, просто хорошие отношения", – разъяснил певец.

Что об отношениях с Дзидзьо говорит Оля Цыбульская

В интервью 24 каналу певица рассказывала, что за время войны общалась с Дзидзьо несколько раз. Для них это норма, ведь и до 24 февраля они не виделись изо дня в день.

"С Михаилом мы не проводили время 24 на 7, у нас не было "залипания", мы говорили друг с другом, когда нам того хотелось. С Дзидзьо у нас все по-честному и по-человечески", – говорила Цыбульская в июне.