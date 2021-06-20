Дзидзьо растрогал сеть единственным совместным фото с отцом

Успешный украинский артист Дзидзьо по случаю Дня отца поделился фотографией из семейного архива. Он показал фото с отцом и отметил, что этот снимок единственный, где отец и сын стоят вместе.

В третье воскресенье июня Украина и другие страны празднуют День отца и поздравляют родных с праздником. По случаю этого семейного праздника известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) поделился трогательной публикацией на личной странице.

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Дзидзьо показал единственное фото с отцом

Музыкант опубликовал архивный снимок, сделанный в 1995 году. На нем изображена вся семья: отец, Дед Степан, мама Галина, сестра Олеся, дед Олекса, мамин родной брат Петр, папина родная сестра Зеня, двоюродная сестра Оксана, двоюродный брат Иван и учитель по вокалу Михаил Михайлович Русин.

Дзидзьо рассказал, что в ночь на 20 июня ему приснился умерший отец Степан. К слову, он на фото изображен с левой стороны.

Сегодня в странном сне мне приснился мой покойный отец Степан Хома. Это единственное фото, где мы вместе, папа на нем – крайний слева. Помню и никогда не забуду те светлые, радостные, детские дни, которые я провел вместе с тобой. Ты навсегда в моих воспоминаниях... Люблю…

– написал Дзидзьо.

Поклонники музыканта были тронуты его публикацией. Они поделились впечатлениями от фото в комментариях. Отреагировала на сообщение и бывшая жена Ярослава: