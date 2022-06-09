Дзидзьо рассказал о творчестве и концертах для защитников: "Люди засыпают комплиментами"

Украинский музыкант Дзидзьо рассказал о творчестве во время войны. Он также признался, какие песни исполняет военным на концертах.

Украинский певец Дзидзьо рассказал, что его творчество так же, как и другие сферы жизни, претерпело изменения. Он поделился, какие поет песни и что ждет его поклонников.

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Дзидзьо о творчестве во время войны

Как и другие украинские звезды, Дидзьо выступает перед военными и в госпиталях. Там он исполняет репертуар, который актуален. В частности, Гимн Украины, исполнением которого славится музыкант.

"Уже доказали всем и на весь мир, что мы максимально организованы, дружны. Мы воюем голыми руками с большим драконом. Думаю, что людям нравится это исполнение, поскольку я добавил какой-то уверенности, пробудить силу воли. Когда записывал гимн, то тоже записал "Боже великий, єдиний". Сейчас на каждом концерте, я выступаю только перед военными, в госпиталях, пою сначала ее, а в конце – гимн", – рассказал артист.

Дзидзьо признался, что чаще всего поет гимн, "Боже великий, единственный", "Маричку", "Украина победит". Иногда, если у военных настроение, он может исполнить шутливые песни. Наибольший спрос пользуется хит "Сара".

Люди подходят в конце концерта и засыпают комплиментами, я понял – сейчас это очень важно. Не только мне писать новые украинские песни, но и каждому нашему артисту обязательно иметь в репертуаре народные композиции,

– подчеркнул певец.

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, Дзидзьо подчеркивал, что нам нужно распространять все украинское и разорвать отношения с россиянами: "Надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Мы – не братья и не сестры. Вы были орками, ими и остаетесь. Вы – дрянная нация, которая против человечества, против Украины. Нам с ними нужно прекратить отношения".

Дзидзьо рассказал, что скоро презентует новую песню под названием "Война": "Это честная песня – когда сам себе должен сказать, что нужно воевать за свое государство. Если ты не хочешь смотреть сквозь решетку, как солнце твой дом обходит".