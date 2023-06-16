Вслед за КилимМеном: Джонни Дывный покидает группу Kalush Orchestra и презентует сольный клип

Еще один участник группы Kalush Orchestra покинул команду и начал сольную карьеру. Джонни Дывный презентовал сольный клип.

Теперь бывший участник групп Kalush и Kalush Orchestra Джонни Дывный презентовал трек и клип. Это песня "Спринт", первый куплет которой был написан еще до полномасштабного вторжения.

Читайте также "Получилось круто": Макс Барских перевел свой популярный хит "Подруга-ночь" на украинский язык

Джонни Дывный начал сольную карьеру

За полтора года люди научились жить в новой реальности и ценить каждый миг. Поэтому больше не могу терять времени и двигаюсь дальше. Я показал всему миру чужую музыку, теперь пришло время показать свою,

– поделился артист.

Музыкант поделился первым треком "Спринт". По словам артиста, это современный рэп, сочетающий хуковые рефрены, быстро запоминающуюся мелодию, ироническое настроение и уличный вайб хип-хоп культуры.

Джонни Дывный​ – "Спринт": смотрите видео онлайн

Джонни Дывный заметил, что тема трека могла стать неактуальной, но теперь он может позволить слушателю отвлечься от проблем. В своем творчестве артист представляет серьезные темы по развлекательным мотивам, поэтому имеет все шансы быть услышанным не только ценителями классического рэпа.

"Спринт" – это автобиографическая история Джонни, который всю сознательную жизнь живет хип-хоп культурой и развивает ее в Украине. В новом релизе он высмеивает фальшивых ТС и показывает артистов, поднимающих хип-хоп сцену. В ближайших планах Джонни Дывного – несколько релизов, фитов и выпуск миниальбома.

, Джонни Дывный давно занимается музыкой. С 2004 года получает первый опыт, в 2007 году начинает писать первые треки и выпускать их в качестве сольного артиста, а позже становится последователем калушской классической хип-хоп школы. В 2010 году он основал андеграундную рэп-группу "Цена Ритма". В 2019 году Джонни стал участником проекта Kalush, а через два года в составе группы победил на Евровидении.

Напомним, о сольной карьере 26 мая объявил еще один участник Kalush Orchestra – КилимМэн. В тот же день он выпустил свой первый трек – "За тропинки".

К слову, звезда в образе КилимМэна сядет в третье кресло вокального шоу "Голос страны". Это украинский музыкальный супергерой. Внутри костюма может быть любой – среди основных вариантов – участник группы Kalush Orchestra или звезда украинской музыки.