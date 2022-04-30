Джоли заметили во львовском кафе: как сеть взорвалась мемами

Во Львов 30 апреля приехала известная голливудская актриса Анджелина Джоли. Это привлекло внимание украинцев, поэтому сразу появились десятки мемов и сообщений об этом.

Для этого хватило всего одного видео из кафе, которое посетила знаменитость. Большинство мемов сделаны из скриншотов этой записи. 24 канал собрал для вас несколько интересных примеров народного креатива.

Это событие Анджелина Джоли приехала в Украину и встретилась с переселенцами: главное о визите

Не Анжелина, а Javelin

В одном из известных телеграм-каналов предположили, что актриса не сама к нам приехала. Мол, постарались наши невероятные волонтеры, которые могут получить не только военное оснащение, но и мировую звезду. Однако есть версия, которую направил к нам президент США. Ведь Джоли Анжелина и ПТРК Javelin – очень похожие слова.



Возможно, потому она и прибыла / Мем из соцсетей

После сообщения о приезде Джоли разговоры сосредоточились именно на ней. В конце концов даже в общественном транспорте все просматривали эту запись.



Джоли снова в центре внимания / Фото из соцсетей

Даже аналитики Google могли заметить это феерическое событие. Ведь теперь "Джоли на Оскаре" явно не самое интересное, что случалось с актрисой за последнее время.



Сихов интереснее Киноакадемии США / Скриншот

Джоли принесла экономическое процветание

Недавно известный изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил о желании купить социальную сеть твиттер. Ему это не удалось, поэтому украинцы считают, что теперь он может найти для себя что-нибудь гораздо более привлекательное.



Илон Маск после визита Джоли купит "Львовские круасаны" / Мем из соцсетей

Также не забыли пользователи сети о рынке Шуваре. Говорят, теперь его инвестиционная привлекательность уходит в небеса.



Акции Шувара поражают инвесторов / Шутка из соцсетей

Парень просто не заметил

Закрепил "мемный" успех подросток в наушниках, случайно попавший в кадр. Дело в том, что он настолько сосредоточенно смотрел на телефоне, что даже не заметил историческое пересечение Голливуда и Сихова.



Это было отражением настоящего / Изображение из соцсетей

Конечно, медийные персоны привлекают внимание. Однако не стоит забывать, что есть в настоящем вещи, которые больше беспокоят украинцев. Как, к примеру, желание заправить свой автомобиль.



Украинцы неустанно ищут бензин / Изображение из соцсетей

Обратил внимание на этого юношу и болгарский медиаэксперт Христо Грозев. Он пошутил, что это именно "то, что вы получаете пялясь в телефоны". Это трудно назвать шуткой, однако публикация заставляет задуматься.

И все же, возможно, в телефоне было что-то очень важное. Как например, парень мог просто читать что-то интересное на сайте 24 канала.



Есть ответы, которые просто невозможно опровергнуть / Скриншот

Однако есть и другое предположение, которое сделал художник Александр Грехов – актуальные потери войск России. Его арт опубликовал мэр Львова Андрей Садовый, который был вынужден заявить, что у него нет номера Джоли. Вероятно, главе города с этим вопросом слишком досаждали журналисты.

Отметьте Джоли заметили на вокзале во Львове: пообедала с переселенцами - видео

Так вот, а почему Сихов?

Прежде всего всех смутило именно то, что Джоли впервые "засветилась" на Сыхове. Однако неофициальный твиттер района идеально описал этот визит.

Конечно, было много мнений, почему именно там. Некоторые даже предположили, что во всем виновата стоимость жилья. Ведь сейчас в центре Львова, как минимум, проблематично найти что-нибудь недорогое.



Стоимость жилья в центре довела Джоли до Сихова / Так люблю тот Львов

Но, когда был указан район, за дело не могли не приступить и расследователи, которые смогли установить точное месторасположение кафе. Для этого хватило увидеть только одну качелю рядом.



Расследователи нашли это кафе / Фото "Первая частная мемарня"

Были и те, кто просто писал Джоли и просил о встрече. Пока неизвестно, скольким жителям Сихова отписала Анджелина Джоли.



Привет от сиховчан / Изображение из соцсетей

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