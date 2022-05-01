Джоли еще в Украине: 1 мая она посетила Борислав во Львовской области

Знаменитая актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли до сих пор в Украине. Сегодня, 1 мая, она посетила Борислав, где общалась с детьми-переселенцами.

Об этом сообщил Бориславский городской совет и центр "Гармония".

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Известно, что в Бориславе Львовской области Анджелина Джоли посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония". Там она пообщалась с воспитанниками учреждения, а также с детьми-переселенцами, прибывшими в центр из тех регионов, где длились до сих пор активные боевые действия.

Актриса и ее команда прибыли к детям с подарками, хорошим настроением. Также госпожа посол пообщалась с детьми из Луганщины,

– говорится в сообщении.

Анджелина Джоли посетила детей в учебно-реабилитационном центре "Гармония" / фото Бориславского городского совета

Неожиданный визит звезды

Напомним, что голливудская актриса Анджелина Джоли 30 апреля неожиданно посетила Украину. Сначала ее заметили в кафе. Затем актриса прибыла на железнодорожный вокзал во Львове, где пообщалась с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Актриса подчеркнула, что украинцы – очень сильные и смелые люди. Она также сказала, что вся ее любовь – с украинцами. Затем звезда пообедала с переселенцами на вокзале.

Общалась с переселенцами и слушала истории детей

В тот же день звезда встретилась с переселенцами и детьми, поговорила с волонтерами, а также выслушала истории эвакуированных людей, которые рассказали, что им пришлось пережить из-за террористических действий России и как это потерять все.

В тот же день Джоли посетила детей в одном из медицинских учреждений Львовщины, где пообщалась с детьми, пострадавшими от ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске. Также госпожа посол посетила и школу-интернат. Общалась и фотографировалась с питомцами и пообещала, что приедет снова.

Напомним, что Джоли является не только знаменитой актрисой, но и послом доброй воли ООН. Она прибыла в Украину с гуманитарной миссией. В то же время, официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш рассказал, что визит знаменитой актрисы Анджелины Джоли на Запад Украины был ее собственной инициативой. ООН к этой поездке не имела отношения.

Советник главы ОП Сергей Лещенко назвал визит уникальным. Он отметил, что помогал с организацией поездки. А саму Джоли в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак.

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