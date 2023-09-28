Звезда "Гарри Поттера" впервые стала мамой: трогательное фото малыша

Британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни в "Гарри Поттере", стала мамой. Она показала первое фото своего сына.

Актриса Бонни Райт родила первенца. Она и ее муж Эндрю Лококо впервые стали родителями. Бонни рассказала, что роды происходили дома.

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Бонни Райт стала мамой

Первенец звезды "Гарри Поттера" появился на свет 19 сентября. У супругов родился сын – Элио Оушен Райт Лококо. Бонни показала первое фото малыша.

Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко! Я так благодарна нашей родовой команде, которая держала нас за руки и сделала это путешествие таким радостным и увлекательным. Рождение – это самый безумный опыт!

– рассказала знаменитость.



Новорожденный сын Бонни Райт / Фото из инстаграма Бонни Райт

32-летняя актриса поблагодарила акушеров за помощь во время родов и мужа Эндрю, который ее поддерживал.

"Спасибо Эндрю, который был моей опорой во время родов, в буквальном смысле, ведь я так крепко прижималась к тебе, а ты никогда не содрогался. У Элио нежнейший любящий папа. На этом свое гормонально-эмоциональное сверхдлинное сообщение завершаю".

Личная жизнь Бонни Райт