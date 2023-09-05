Джилл Байден получила положительный тест на COVID-19: как чувствует себя первая леди США

Первая леди США Джилл Байден заболела коронавирусом. Она получила положительный тест на COVID-19.

Президентские супруги США – Джо и Джилл Байден сдали тест на коронавирус. У президента он дал отрицательный результат, в то время как у первой леди – положительный.

К теме Селена Гомес перенесла операцию после того, как сильно травмировалась: в каком состоянии певица

Джилл Байден заболела

Симптомы 72-летней первой леди США описываются как легкие.

В этот вечер у первой леди был положительный результат теста на COVID-19. Она останется в их доме в Рехобот-Бич, штат Делавер,

– сообщила директор по коммуникациям Джилл Байден Элизабет Александер.

Джо Байден вернулся из Делавера в понедельник вечером. Через несколько дней он должен отправиться в Индию на саммит "Большой двадцатки".

"После положительного теста первой леди на COVID-19 сегодня вечером президенту тоже провели тест на COVID. Тест президента дал отрицательный результат. На этой неделе он будет сдавать тест в обычном режиме и будет наблюдать за симптомами", – говорят в Белом доме

Когда супруги болели COVID-19

В последний раз Джилл Байден болела коронавирусом еще в августе прошлого года. Она инфицировалась через неделю после того, как поправился ее муж. Тогда первая леди тоже испытывала только легкие симптомы, ведь вакцинирована дважды.

У 80-летнего президента обнаружили коронавирус в июле 2022 года. Он находился на изоляции в Белом доме и выполнял всю работу в онлайн-режиме. Впоследствии Джо Байден получил положительный тест, а через три дня – снова отрицательный. Это явление объяснили как "отскок коронавируса". Хотя симптомов не было, Байден снова находился на изоляции.