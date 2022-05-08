Джилл Байден приехала в Украину с визитом: первая леди в Ужгороде

Первая леди США Джилл Байден приехала в Украину. Она посетила Ужгород.

Жена президента Соединенных Штатов Джилл Байден приехала в Украину с визитом. Она побывала в Закарпатье, в частности, посетила Ужгород.

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Джилл Байден в Украине

Первая леди США встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской. В Закарпатском областном совете отмечают, что примечательно, что это произошло в День матери.

Джилл Байден и Елена Зеленская пришли в школу в Ужгороде, где живут переселенцы из горячих точек в Украине. Так супруга президента Соединенных Штатов поддержала Украину. Теперь в стране ждут визита самого лидера США.

Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецке,

– сообщили в облсовете.

Визит Джилл Байден в Ужгород был закрыт для журналистов, не анонсировался и держался в тайне. На встрече первой леди была только прессслужба Белого дома.

Как сообщают в Ужгороде, Джилл Байден уже покинула территорию Украины. Детали ее поездки сообщат впоследствии.

Перед этим Байден был в Бухаресте

7 мая супруга президента США прибыла в Румынию. Там она встретилась с Кармен Иоганнис – первой леди Румынии.

Первые леди посетили школу Uruguay в Бухаресте с украинскими детьми. Джилл пообщалась со школьниками, нарисовавшими ей, которым видят мир без войны.

Байден выразила восторг храбростью матерей, которых встретила и поделилась впечатлениями от встречи: "Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы вместе с ними. Вы видите, эти дети действительно страдали".