Джилл Байден празднует день рождения: лучшие выходы в статусе первой леди США

Жена Джо Байдена – Джилл празднует день рождения. 3 июня ей исполняется 70 лет. Женщина покоряет элегантностью во время каждого публичного выхода, демонстрирует безупречный вкус в одежде. По случаю юбилея редакция Showbiz 24 подготовила подборку лучших выходов Байден в статусе первой леди США.

С тех пор Джо Байден победил на президентских выборах в соединенных Штатах Америки, к нему и его жене приковано особое внимание публики. В сети обсуждают не только публичные выходы президентской четы, но и образы Джилл. Она всегда демонстрирует изысканный вкус в одежде, выбирает изысканные костюмы и платья.

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Джилл отдает предпочтение классическим аутфитам. Она удачно выбирает одежду в соответствии с событиями, гармонично совмещает все составляющие своих образов. Любит дополнять их обувью на каблуках, аксессуарами, аккуратными прическами и безупречным макияжем.

Какими образами Джилл Байден поражала публику за время пребывания в статусе первой леди США – смотрите далее!

Лучшие выходы первой леди США Джилл Байден

На церемонии инаугурации Джо Байдена она появилась в бирюзовом твидовом пальто с бархатными манжетами и платье.



Образ Джилл Байден на инаугурации мужа / Фото Getty Images

Во время одного из первых выходов в новом статусе Джилл выбрала молочное платье длины миди от бренда Gabriela Hearst, который использует экологически чистые материалы.



Джилл Байден в платье бренда Gabriela Hearst / Фото из инстаграма Джилл Байден

Первая леди приехала в одну из школ США в элегантном платье белого цвета и изысканном удлиненном пиджаке.



Джилл Байден в белом платье и пиджаке / Фото из инстаграма Джилл Байден

На церемонии вручения наград International Women of Courage ("Храбрая женщина") первая леди появилась в голубом платье с лимонным принтом.



Джилл Байден в платье с лимонным принтом / Фото из инстаграма Джилл Байден

Для перелета она выбрала наряд нежно-мятного цвета, скомбинировав элегантное платье-футляр с классическим пальто прямого кроя с широким лацканом.



Элегантный look Джилл Байден / Фото Getty Images

Байден посетила общественный колледж в коротком молочном платье с широкой юбкой, подчеркивавшей фигуру.



Яркий образ Джилл Байден / Фото из инстаграма Джилл Байден

Для деловой встречи первая леди выбрала синий классический костюм, состоящий из прямого платья и элегантного жакета.



Джилл Байден в синем костюме / Фото из инстаграма Джилл Байден

Для перелета в загородную резиденцию Джилл Байден надела элегантное белое рубашку, широкие рукава которой украсила черная вышивка в виде цветов и птиц.



Джилл Байден в вышиванке / Фото Getty Images

Байден прибыла в клинику вакцинации в штате Мичиган и пообщалась со студентами колледжа. Для выхода выбрала изысканный шоколадный костюм.



Джилл Байден в шоколадном костюме / Фото из инстаграма Джилл Байден