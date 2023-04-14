Джилл Байден мило поздравила Елену Зеленскую, попавшую в список самых влиятельных людей

Первая леди Елена Зеленская стала одной из 100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии Time. Ее американская коллега Джилл Байден решила поздравить супругу Зеленского с этим признанием.

Жена президента США опубликовала в инстаграмме пост для Елены Зеленской. Напомним, что Зеленская оказалась в категории "Лидеры", вместе с ней – еще одна украинка, правозащитница и нобелевская лауреат Александра Матвийчук.

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Интересно, что именно Джилл Байден стала автором статьи для журнала Time, в котором она объяснила, почему Елена Зеленская достойна того, чтобы оказаться в списке самых влиятельных людей мира. По ее словам, Зеленская никогда не желала стать сердцем нации в состоянии войны, она не ожидала, что станет воином народа Украины, но с самоотверженным мужеством ответила на этот призыв.

Теперь первая леди США поздравила Зеленскую и поделилась фото их первой встречи с первой леди Украины, которая прошла в День матери (8 мая 2022 года). Обе первые леди встретились тогда в Ужгороде, куда первая леди США посетила необъявленный визит.

Елена Зеленская – мать. Защитница. Гордость его нации. Маяк надежды для людей, которых она любит,

– написала Джилл Байден.

Первая леди Украины перепостила пост к себе в сторис и поблагодарила Джилл за теплые слова.



Зеленская поблагодарила Джилл Байден / Фото с ее инстаграммы

Кроме того, ранее Зеленская поблагодарила Time за это признание. "Для меня это возможность проявить уважение ко всем украинцам, борющимся сегодня за нашу страну. Каждый из них – непобедим. А все вместе – сильны и непоколебимы, как украинская земля и весь наш народ. Гордую мать рядом таких братьев и сестер. Вместе мы – победители", – написала она.

С начала полномасштабного вторжения Елена Зеленская стала лицом украинского народа и мощной фигурой на международной арене. Хотя никогда не хотела быть в центре внимания, ей ведь нравилось оставаться за кадром. В нашем материале читайте о том, как супруга президента изменилась извне после 24 февраля, как война запечатлелась на ее лице и поведении.