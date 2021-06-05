Джилл Байден поразила стильным повседневным образом: эффектное фото

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден вместе появились на публике. Супруга президента показала трендовый образ в джинсах и рубашке.

Президентская чета в течение нескольких дней отдыхала в городе Регобот-Бич. Там они праздновали день рождения Джилл Байден.

К слову Эмма Уотсон "по уши влюблена" в бойфренда, – СМИ

Образ Джилл Байден

4 июня пара вернулась в Белый дом. Первая леди США для перелета выбрала комфортный, но стильный аутфит. Джилл Байден предстала перед камерами в серых джинсах скинни и полосатой сине-белой рубашке.

Джилл Байден накинула сверху темный велюровый жакет. Наряд она соединила с кроссовками в тон. Трендовый образ супруга президента США дополнила солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами и цепочкой с подвеской.

Первая леди распустила светлые волосы и уложила их легкими волнами. Байден подчеркнула черты лица легким макияжем.



Джо и Джилл Байден / Фото Getty Images

Элегантные образы Джилл Байден