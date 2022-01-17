Джилл Байден поработала волонтером в элегантном жакете: фото стильного образа
Источник:инстаграм Джилл Байден
Первая леди США вместе с мужем на день стали волонтерами в благотворительной организации. Джилл Байден предстала перед камерами в стильном образе.
17 января президент Соединенных Штатов и первая леди отправились в благотворительную организацию Philabundance. Президентская чета поработала волонтерами.
Читайте также В изумрудном платье: Джилл Байден ошеломила общим выходом с мужем
Пара раскладывала продукты в специальные коробки. После "рабочего дня" Джо Байден выступил с речью.
Образ Джилл Байден
Для особого публичного выхода супруга президента США выбрала сдержанный, но стильный образ. Она надела зеленую блузку с принтом поверх черного топа и темно-изумрудные бархатные брюки.
Джилл Байден сверху накинула черный жакет с золотыми пуговицами, а наряд соединила с высокими сапогами в тон.
Первая леди дополнила образ золотыми аксессуарами: трендовой подвеской и массивными серьгами. Она уложила волосы в любимую прическу, а на лице сделала элегантный макияж.
Джилл и Джо Байдены поработали волонтерами / Фото из инстаграма Джилл Байден, The Philadelphia Inquirer
Отметим, хотя на этот раз Джилл предстала в брюках и кофте, обычно она выбирает платья:
- перед Рождеством первая леди прочла детям книгу в темно-синем платье с цветочным принтом;
- для публичного выхода в Чикаго Джилл Байден позировала в цветочном платье синего цвета.