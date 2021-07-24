Джилл Байден поддержала сборную США на Олимпиаде-2020: фото в платье и спортивном свитере

Первая леди США Джилл Байден прилетела в Токио, где 23 июля начались Олимпийские игры 2020. Она пообщалась с американскими спортсменами с помощью видеосвязи и пожелала им побед. Джилл предстала перед камерой в белом платье и спортивном свитере сборной.

Джилл Байден болеет за сборную США. Она поделилась несколькими фото, которые сделали во время ее онлайн-беседы с американскими спортсменами.

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Красноречивый образ Джилл Байден

Жена Джо Байдена предстала перед большим экраном в приталенном платье белого цвета. На талии Джилл был темный тонкий ремешок. Поверх платья она надела спортивный свитер сборной Соединенных Штатов Америки, который не застегивала.

Такой look Байден соединила с черно-белыми туфлями-лодочками на каблуках и с бантиком. Волосы женщина уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках.

Сегодня были виртуальные объятия и привет спортсменам,

– написала Джилл в посте под фото.



Джилл Байден в белом платье и спортивном свитере / Фото с инстаграма Джилл Байден



Джилл Байден в белом платье и спортивном свитере / Фото с инстаграма Джилл Байден



Джилл Байден в белом платье и спортивном свитере / Фото с инстаграма Джилл Байден



Джилл Байден в белом платье и спортивном свитере / Фото с инстаграма Джилл Байден