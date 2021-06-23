Джилл Байден ошеломила образом в ярком платье с зебрами: фото

Первая леди США Джилл Байден ошеломила новым образом. Она появилась на публике в ярком платье красного цвета с принтом в виде зебр.

Джилл прилетела в штат Миссисипи. Там она выступила в клинике вакцинации COVID-19 при Университете Джексона в городе Джексона.

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Яркий look Джилл Байден

Перед собравшимися первая леди предстала в ярком платье с оригинальным принтом. Наряд был красного цвета и на нем были изображены зебры. Поверх она надела черный пиджак, который не застегивала. Соединила такой look с серебристыми туфлями-лодочками на низком каблуке.

Волосы Джилл уложила в фирменную прическу с красивыми локонами. На лице, вероятно, сделала привычный макияж с темными тенями на веках.

Предыдущие выходы Джилл Байден