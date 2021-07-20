Джилл Байден очаровала элегантным образом в платье с разрезами: фото возле Белого дома

Первая леди США вместе с президентом в очередной раз вышла в свет. Она позировала перед камерами в разноцветном платье, восхитив сеть очаровательным образом.

Президентская чета Джо и Джилл Байденов вернулась из исторической загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. По прибытии домой, фотографы подловили пару, когда они шли по южной лужайке Белого дома.

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Образ Джилл Байден

Первая леди США появилась на публике в чрезвычайно элегантном образе. Она позировала перед камерами в голубом платье с разноцветным принтом и разрезами. Сверху она накинула темно-синий жакет на молнии.

Такой наряд Джилл Байден соединила с черными эспадрильями на высоком каблуке с завязками на лодыжках, которые стали изюминкой аутфита. Также его удачными дополнениями стали трендовые серьги-кольца, широкий золотой и жемчужный браслет.

Первая леди США распустила белокурые волосы и выровняла их. На лице она сделала изысканный макияж с акцентом на глазах.



Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images

Очаровательные аутфиты первой леди