Джиджи Хадид показала, как провела последний месяц лета: милые фото с дочкой

Американская модель Джиджи Хадид поделилась с поклонниками новыми фото. Серией ярких фотографий звезда показала, как провела последние моменты лета 2021 года.

Известная американская супермодель Джиджи Хадид все меньше времени проводит в моделинге, зато развивается в других сферах и уделяет время маленькой дочери. Как звезда провела последние дни лета, она показала в фото.

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Как Джиджи Хадид провела август

Последние недели лета 2021 года Джиджи Хадид основном проводила на семейном ранчо, в Пенсильвании. Там звезда собирала фрукты и овощи, ухаживала за цветами и просто прогуливалась с дочкой.



Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Джиджи Хадид с дочкой / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

В этом месяце дочери Джиджи Хадид Хаи исполнилось 11 месяцев. Модель редко показывает фото дочери, а когда делает это, то скрывает лицо.

В открытом письме знаменитость объясняла , почему не хочет открывать лицо Хаи. Джиджи отмечала, что девочка сама должна выбрать со временем, хочет ли становиться публичной личностью или нет.

Также Хадид рассказывала, что искренне радуется каждому успехам дочери: "Главное – это простые вещи. Видеть, как она узнает что-то новое каждый день, даже если это, например, простые действия: взять чашку или положить мяч в лунку. Ты просто думаешь, что это лучшее, что это гениально".



Донька Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Джиджи Хадид поделилась откровенной фотографией в обтягивающих фиолетовом костюме. Она в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру. Свой образ модель дополнила золотистыми украшениями на шее, а волосы собрала в пучок.



Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

В августе звезда не забывала и об отдыхе. Поэтому проводила время в бассейне.



Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Джиджи Хадид