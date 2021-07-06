Джиджи Хадид в открытом письме объяснила, почему никогда не покажет лицо дочери

Американская модель Джиджи Хадид обратилась к публике и рассказала, почему не готова показывать миру свою дочь от Зейна Малика. Как и многие другие мамочки, звезда поделилась, что хочет, чтобы ее ребенок подрос и сам выбрал, хочет ли быть публичной персоной.

26-летняя модель призналась, что устала постоянно прятать свою дочь за спущенным капюшоном коляски, поэтому просит всех папарацци и фанатов понять ее.

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"Поскольку наш ребенок растет, мы понимаем, что уже не можем защитить его так, как хотели бы и делали бы это, когда он был меньше. Ей нравится смотреть на мир. И хотя она часто проводит время на ранчо, она также открывает для себя и другие места. Во время наших последних визитов в Нью-Йорк она начала проявлять желание, чтобы ее солнцезащитный козырек на коляске был поднят, и она стала сама его поднимать. Она не понимает, от чего ее закрывают в городе или от чего я хочу ее защитить", – отметила женщина.

"Я тоже хочу, чтобы она увидела самый удивительный город в мире, а также красивых и разнообразных людей, которые ходят по улицам Нью-Йорка. Но без стресса со стороны медиа, которые преследуют родителей, которые являются публичными персонами. Я пишу все это, чтобы сказать папарацци, прессе и любимым фанатским акаунтам, что мы никогда специально не показывали лицо дочери в соцсетях. Мы хотим, чтобы она сама выбрала, как показать себя миру, когда она станет старше, и чтобы ей не пришлось беспокоиться о публичном имидже, который она не выбирала", – постановила Джиджи Хадид.

Также модель попросила зарисовывать в фоторедакторе лицо ее дочери Хай, а также поблагодарила тех фотографов, которые делают снимки, когда она гуляет с дочкой, но не нарушают ее личное пространство.

Как мама, я просто хочу лучшего для своего ребенка. И я надеюсь, что это станет продолжением разговора о защите несовершеннолетних в средствах массовой информации, даже если это дети родителей публичных. Для ребенка близость и безумие папарацци могут быть просто сокрушительными и сбивающими с толку,

– подытожила звезда.

Отметим, что многие звезды пытаются скрыть от общественности своих детей. К ним можно отнести Джорджа и Амаль Клуни, Софи Тернер и многих других украинских звезд.

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