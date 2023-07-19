Из-за наркотиков: Джиджи Хадид арестовали в аэропорту
Источник:TMZ
Известную американскую модель Джиджи Хадид задержали за хранение наркотиков. Это случилось 10 июля, когда знаменитость прилетела в отпуск на Каймановые острова.
Известно, что супермодель добралась туда на частном самолете из США. Вместе с ней были ее друзья.
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У Джиджи Хадид нашли наркотики
Во время таможенного контроля в международном аэропорту имени Оуэна Робертса сотрудники обыскали модель и людей, которые были вместе с ней людей. Следовательно, в одной из сумок они нашли марихуану и приборы для курения. Работники установили, что марихуана предназначалась для личного использования Джиджи.
Хадид арестовали, однако она внесла залог в размере тысячи долларов, и ее отпустили к судебному разбирательству по этому делу.
Отметим, что источник, близкий к модели, заявил TMZ, что марихуану нашли не в личной сумке Джиджи, а в сумке одного из людей, с которыми она путешествовала. Впрочем, поскольку самолет был частным, то все содержимое стало ее ответственностью.
Кто из мировых звезд употребляет наркотики
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