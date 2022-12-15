Музыка – это мягкая сила, – интервью с лидером букмекеров Jerry Heil о Нацотборе и США

Певица Jerry Heil уже второй раз борется за право представлять Украину на Евровидении. И в этом году букмекеры предсказывают победу именно ей. Перед важным выступлением мы поговорили с Яной не только об отборе, но и об обучении в США.

Jerry Heil стала следующей финалисткой Нацотбора, с которой мы пообщались в рамках проекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию". Это серия интервью с артистами, которые попали в шорт-лист Нацотбора и выступят в прямом эфире с укрытия 17 декабря. Вы уже имели возможность познакомиться со многими конкурсантами, а теперь приглашаем к прочтению разговора с певицей, на которую сейчас больше всего ставят ставки букмекеры.

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У всех нас общая цель, – об участии в Нацотборе и конкурентов

Яно, вы уже не в первый раз принимаете участие в Нацотборе на Евровидение. Сейчас вы учитесь в США, в Украине идет война, дорога домой занимает много времени. Почему решили именно в этом году снова бороться за право представлять Украину на Евровидении?

Я уже не впервые возвращаюсь в Украину во время войны, поэтому знаю, что путь домой – это самые приятные переживания, а сутки в пути проходят, как час. Я знаю почему еду – меня ведет желание проявить современную украинскую музыку как музыку мирового уровня. Сделать так, чтобы украинское слушали по радио, слышали в кинотеатрах, на улицах и в кафе на всех континентах. Это то, чему я учусь в Беркли. Но счастье, что есть возможность сделать это и на родной земле.

Кого среди финалистов считаете самым сильным конкурентом? И почему?

Украинцы не конкурируют. У всех нас общая цель – показать миру прогрессивную украинскую музыку с современной позицией и древними корнями. Музыку, в которой сочетается душа, современный звук, технологии, уникальная мелодика и слова, придирающиеся к глубине души.



Jerry Heil / Фото с инстаграмма певицы

Музыка – это мягкая сила, – почему Нацотбор важен во время войны

Во время войны люди очень остро реагируют на разные развлекательные и вокальные шоу. К примеру, еще перед суперфиналом "Голоса страны" эфир раскритиковали, потому что в то время, когда пол страны без света, в киевской подземке обустроили яркие декорации. Также отмечают, что сейчас не время для таких мероприятий. С Евровидением ситуация немного другая, но все же ежегодно есть моменты, которые критикуют. По вашему мнению, почему сейчас важно живое проведение Нацотбора?

Во время благотворительного тура по Штатам, на одном из концертов на сцену вышел Орест – известный всем боец "Азовстали" Дмитрий Казацкий. И он сказал слова, которые я запомню на всю жизнь.

Он сказал то же, что мы слышим и говорим много раз в день, однако когда это сказано устами бойца, слышишь их по-настоящему: ''Каждый на своем фронте. Культурный фронт так же важен. Мы и защищаем культуру". Поэтому, я считаю, что у Евровидения есть чрезвычайная миссия – из года в год проявлять Украину на мировой сцене. Мощнее и мощнее. Потому что музыка – это мягкая сила. Потому что культура – это лицо нашей страны. И я хочу, чтобы это лицо видели.

Хочу, чтобы слышали о его храбрости. Хочу, чтобы слышали наш благозвучный язык, потому что мне часто пишут иностранцы под видео, где я пою на украинском, что они поражены. Что может так сильно закрепить узнаваемость страны в мире, как не ее великолепная культура?



Jerry Heil / Фото с инстаграмма певицы

Еще раз горжусь, – об использовании Дии для проведения Нацотбора

Впервые за всю историю Нацотбора украинцы выбирали членов жюри с помощью приложения Дия. За кого вы голосовали? Обоснуйте.

Еще раз горжусь тем, что моя страна – первая цифровая страна. Я, к сожалению, упустила момент, не голосовала, но уверена, что украинцы сделали свой выбор. Да и сам факт доступа к управлению делами, связанными с будущим твоего государства, через мобильное приложение – это мощно!

Через приложение Дия будут выбирать и победителя Нацотбора. Как вы относитесь к такому новшеству?

Я считаю, что это еще один шаг в сторону прогресса. Еще раз скажу, что я этими нововведениями очень горжусь и при каждом случае за границей рассказываю, что в Украине вот так можно!

Очень поддерживают меня, – как в Беркли относятся к участию Jerry Heil в Нацотборе

Знают ли в Беркли, что вы стали финалисткой Нацотбора на Евровидение? Как в Америке относятся к этому конкурсу?

Знают! Профессора позволили мне раньше сдать экзамены, чтобы я могла досрочно вылететь в Украину, очень поддерживают меня. А преподаватель вокала – особенно. Несколько последних уроков мы просто тренировались исполнять именно When God Shut The Door.

Профессор Стэн очень удивлен глубиной песни и постоянно удивляется, что это я ее написала. Но я ему объясняю, что украинская мелодика так неисчерпаема, что обращаюсь к ней за вдохновением.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слушайте песню онлайн

Я сделала свой выбор, – об участии в Нацотборе и обучении в США

Если вы победите в Нацотборе и отправитесь представлять Украину в Ливерпуль. Какова будет ваша миссия на Евровидении-2023?

Как и делала, так и буду делать все, чтобы украинскую песню слушали и слышали. Самое приятное – видеть видео, где иностранцы подпевают моим песням, углубляются в смысл, просят перевод украинских текстов. Значит, это уже верный путь. Евровидение для украинцев – это не просто сцена для артиста, а еще один ключ к двери в мир.

Для подготовки к Евровидению нужно много времени. Как в случае победы будете совмещать обучение в США и подготовку к конкурсу?

Нам посчастливилось жить в очень прогрессивное время. Я закрываю некоторые экзамены уже сейчас дистанционно, заливая свои работы на специальный сайт Беркли. Преподаватели и департаменты идут на встречу, понимая важность конкурса для Украины и свою неотъемлемую роль в формировании их студентки. Я невероятно благодарна человечности моих профессоров.

Перед Евровидением я должна выступить как солистка хора Беркли с оркестром на концерте в Бостоне. Но я сделала свой выбор, и наш хормейстр, хоть и тяжело, но позволил мне выбрать этот путь.



Jerry Heil / Фото с инстаграмма певицы

Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Я не мечтала именно о вечеринке. Я мечтаю с детства, чтобы украинскую музыку слушали в мире, потому что здесь есть что слушать. Великобритания – это столица качественной музыки, британские музыканты высоко ценятся. Мои любимые группы – Keane, Coldplay, Sting, Alt-J- британцы. Где, как ни в Британии, показать, как прогрессивно сегодня звучит украинская душа?