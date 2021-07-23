Дженнифер Лопес засветилась с Аффлеком на дне рождении подруги: первое фото в инстаграме

Американская актриса Леа Ремини опубликовала видео с роскошного празднования дня рождения. Среди гостей были Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. На светском вечере они появились как пара и даже дебютировали в инстаграме.

Два месяца мир обсуждает воссоединение бывших возлюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Возможно, никто не догадывался бы об их романе, если бы не фото папарацци. Сами же актеры отказываются комментировать отношения и не публикуют совместных фото в сети. Однако в пятницу, 23 июля, состоялся их дебют в инстаграме.

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Правда, показать первый романтический кадр после воссоединения решилась не Лопес, и даже не Аффлек, а их подруга – актриса Леа Ремини. В личном профиле она поделилась двухминутным видео, смонтированным с фото.

На одном кадре с вечеринки ко дню рождения именинница появилась рядом с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Звезда фильма "Бэтмен против Супермена" нежно обнимал любимую, которая положила руку ему на грудь.



Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком и Леа Ремини / Скриншот с видео

Добавим, первое совместное фото звезд появилось незадолго после того, как Джей Ло отказалась комментировать новые отношения. В прямом эфире утреннего шоу Today она всячески избегала вопросов, которые касались Бена Аффлека, и посоветовала ведущей позвонить ей лично.

Это довольно странно, ведь в последнем интервью певица намекнула, что рядом с актером чувствует себя счастливой как никогда. "Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас", – заявляла голливудская звезда.