Дженнифер Лопес засветила пышный бюст в блестящем бикини: фото

Голливудская звезда Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась пышной грудью. Она позировала на пляже в блестящем бюстгальтере от купальника.

Дженнифер Лопес неустанно доказывает, что является одной из самых откровенных и соблазнительных женщин мира. Она знает, как заставить публику говорить о себе, а также будоражит воображение многомиллионной аудитории поклонников эротическими фото.

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Эротическое фото Дженнифер Лопес

Звезда позировала на пляже. Ее тело и волосы были мокрыми, что придавало фотографии еще больше сексуальности. Джей Ло надела короткие джинсовые шорты, из-под которых виднелись спортивные трусики. Пышную грудь артистка подчеркнула с помощью откровенного бюстгальтера от купальника, который был украшен большим количеством камней.

На лице Дженнифер был безупречный макияж в коричневых оттенках. Довершили образ неповторимая улыбка и украшения – браслеты, серьги.



Дженнифер Лопес показала грудь в купальнике / Фото с инстаграма Джей Ло