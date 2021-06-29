Дженніфер Лопес засвітила пишний бюст у блискучому бікіні: фото

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес вкотре похизувалася пишними грудьми. Вона позувала на пляжі в блискучому бюстгальтері від купальника.

Дженніфер Лопес невпинно доводить, що є однією з найвідвертіших і найспокусливіших жінок світу. Вона знає, як змусити публіку говорити про себе, а також розбурхує уяву багатомільйонної аудиторії прихильників еротичними фото.

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Еротичне фото Дженніфер Лопес

Зірка позувала на пляжі. Її тіло та волосся було мокрим, що додавало світлині ще більше сексуальності. Джей Ло одягнула короткі джинсові шорти, з-під яких виднілися спортивні трусики. Пишні груди артистка підкреслила за допомогою відвертого бюстгальтера від купальника, що був прикрашений великою кількістю камінців.

На обличчі Дженніфер був бездоганний макіяж у коричневих відтінках. Довершили образ неповторна усмішка та прикраси – браслети, сережки.



Дженніфер Лопес показала груди в купальнику / Фото з інстаграму Джей Ло