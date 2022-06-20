Дженнифер Лопес публично заявила, что ее 14-летняя дочь – небинарная личность

Во время концерта на стадионе в Лос-Анджелесе американская певица Дженнифер Лопес объявила, что ее 14-летняя дочь Эмма является небинарной персоной. Она называла ее местоимением "они" перед многотысячной публикой.

Еще несколько лет назад Дженнифер Лопес пела на сцене вместе со своей дочерью Эммой, однако тогда она одевала розовые платья и имела длинные волосы. В последнее время девочка появлялась на публике с короткой стрижкой и в большой мальчишеской одежде. Однако ни звездная мамочка, ни сама девочка не комментировали ее имидж.

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Но днем ранее Джей Ло выступала на концерте с девочкой и исполнила совместную композицию "A Thousand Years" Кристины Перри. Со сцены артистка сделала каминг-аут девочки, назвав ее "они" и "их", а не "она" и "ее" – именно такие местоимения используют небинарные люди.

небинарный гендер не входит в бинарную систему мужской или женской идентичности. Такие люди не идентифицируют себя с гендером, который был у них при рождении, а предпочитают выбрать его самостоятельно. Небинарные люди также могут иметь два или более гендеров, или совсем их не иметь. Такая гендерная идентичность отделена от сексуальной или романтической ориентации, а небинарные люди имеют разную сексуальную ориентацию.

В последний раз мы выступали вместе на таком большом стадионе, как этот, и я прошу их петь со мной все время, но они не хотят. Это очень знаковое событие, они ведь очень заняты. Они дорого мне достались, но стоят каждого пенни, потому что они – мой любимый партнер в дуэтах всех времен,

– заявила певица о своей 14-летней дочери.

Отметим, что Лопес выступила с Эммой впервые после шоу Super Bowl в 2020 году, на основе которого был снят фильм о звезде компанией Netflix – Halftime. Эмма родилась в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони. У девочки есть брат Макс, они близнецы. Джей Ло и Марк Энтони развелись в 2011 году после семи лет семейной жизни. Сейчас артистка находится в отношениях с Беном Аффлеком.



Дочь Эмма – справа от Джей Ло / Фото из соцсетей