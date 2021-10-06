Дженнифер Лопес позировала в новой фотосессии, с ног до головы одетая в Coach

Мировая звезда Дженнифер Лопес выпустила новую коллекцию одежды совместно с люксовым брендом Coach. Певица на себе представила дизайнерскую меховую одежду и гламурные сумки.

Для фэшн-съемки Дженнифер Лопес пригласила известного фотографа Ренел Медрано. Под прицелом ее камеры голливудская знаменитость эффектно показала наряды, которые разработала совместно с креативным директором Coach Стюартом Виверсом.

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В личном инстаграм-профиле с почти 180 миллионной аудиторией Джей Ло показала один из образов. Прогнозируемо, что певица с ног до головы была одета в вещи от модного дома Coach.

На ней спортивный костюм с фирменным принтом бренда – брюки и олимпийка с капюшоном, которые она соединила с босоножками на шпильках.

Образ Дженнифер Лопес был крайне эпатажным благодаря дизайнерской меховой жилетке и сумке. Стоимость разработанных ею вещей составляет 480 и 316 долларов соответственно (более 12 и 8 тысяч гривен). Тогда как самая дорогая одежда в капсульной коллекции артистки – дубленка за почти 1500 долларов (38 тысяч гривен).



Дженнифер Лопес в дизайнерских вещах от Coach / Фото с инстаграма певицы​



Дженнифер Лопес в дизайнерских вещах от Coach / Фото с инстаграма певицы​



Дженнифер Лопес в дизайнерских вещах от Coach / Фото с инстаграма певицы​