Для фешн-зйомки Дженніфер Лопес запросила відому фотографиню Ренел Медрано. Під прицілом її камери голлівудська знаменитість ефектно показала вбрання, які розробила спільно з креативним директором Coach Стюартом Віверсом.

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В особистому інстаграм-профілі з майже 180 мільйонною аудиторією Джей Ло показала один з образів. Прогнозовано, що співачка з ніг до голови була одягнена в речі від модного дому Coach.

На ній спортивний костюм з фірмовим принтом бренду – штани та олімпійка з капюшоном, які вона поєднала з босоніжками на шпильках.

Образ Дженніфер Лопес був вкрай епатажним завдяки дизайнерській хутряній жилетці та сумці. Вартість розроблених нею речей складає 480 та 316 доларів відповідно (понад 12 та 8 тисяч гривень). Тоді як найдорожчий одяг у капсульній колекції артистки – дублянка за майже 1 500 доларів (38 тисяч гривень).

Дженніфер Лопес у дизайнерських речах від Coach / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес у дизайнерських речах від Coach / Фото з інстаграму співачки