Дженнифер Лопес показала дерзкий образ в юбке с разрезом и золотых ботфортах

50-летняя певица Дженнифер Лопес, как и 20 лет назад, покоряет публику каждым своим появлением. Звезда показала фото, на которых с ног до головы одета в вещи премиального дома моды Valentino.

В гардеробе Дженнифер Лопес множество одежды от ведущих дизайнеров мира. Для фотосессии на заднем дворе дома в Калифорнии артистка выбрала гламурный образ, который представили на показе весенне-летней коллекции бренда Valentino.

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Дерзкий образ Дженнифер Лопес

Голливудская звезда надела юбку мандаринового цвета с пикантным разрезом посередине, который позволил показать подтянутые ножки. Откровенный низ с широким поясом и карманами Джей Ло соединила с аристократическим верхом – кремовой блузкой с объемными рукавами.

Крайне шокирующей была обувь, которую певица подобрала к образу. Она надела золотистые ботфорты на высоченной платформе и каблуках. Это очень неожиданный микс.



Дженнифер Лопес в дерзком образе / Фото из инстаграма певицы



Дженнифер Лопес в дерзком образе / Фото из инстаграма певицы

Дженнифер Лопес довершила дерзкий образ многочисленными аксессуарами – оригинальными золотыми серьгами-кольцами, кольцами с драгоценными камнями и подвеской с бриллиантами. Артистка нанесла безупречный макияж в шоколадных оттенках и уложила волосы в элегантную прическу. От нее не отвести глаз!



Дженнифер Лопес в дерзком образе / Фото из инстаграма певицы