На масштабном благотворительном мероприятии Global Citizen: Vax Live в поддержку глобальной вакцинации 51-летняя Джей Ло продемонстрировала сразу четыре наряда. Самым откровенным из них стало разноцветное боди, в котором певица исполнила один из своих хитов.

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Горячий образ Дженнифер Лопес

На сцене звезда появилась в облегающем боди в стиле 80-х с глубоким декольте и застежкой посередине, которую немного расстегнула на груди. Стройную талию Дженнифер Лопес подчеркнула кожаным ремнем, который прекрасно сочетался с ботфортами на каблуке.

Завершили горячий look колготы в сеточку и массивный чокер. Волосы певица подкрутила и собрала в высокий хвост, а стилисты позаботились о ее фантастическом макияже с пушистыми накладными ресницами и тенями в шоколадных оттенках.

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На сцене Джей Ло чувствовала себя раскованно. Она вызывающе крутила упругими ягодицами перед большой публикой и всячески акцентировала на своих аппетитных прелестях.