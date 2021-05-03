Соблазнительная Дженнифер Лопес выступила на благотворительном концерте Global Citizen: Vax Live в поддержку доступа всего населения мира к вакцинам против коронавируса. Для события звезда выбрала эффектное платье.

К теме С Джей Ло и Гомес: принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте за доступ к вакцинам

Стильный look Дженнифер Лопес

На инстаграм-странице знаменитость опубликовала несколько кадров из гримерки. Она предстала перед камерой в комбинезоне от Elie Saab. Наряд состоял из прозрачного верха, который был расшит пайетками и бисером, белых брюк клеш с лампасами из пайеток. Стройную талию 51-летней певицы подчеркнул белый пояс с белой пряжкой. Под комбинезон Дженнифер не надевала бюстгальтер, поэтому глубокое декольте обнажило ее пышную грудь.

Среди аксессуаров образ Джей Ло дополнили лаконичное ожерелье, серьги, браслеты и кольца.



​Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь / Фото из инстаграма Джей Ло

Визажисты поработали над прической и макияжем любимицы миллионов. Длинные роскошные волосы они аккуратно уложили, а на лице сделали выразительный макияж с акцентом на глазах и нюдовым блеском на губах.



Эффектный look Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Джей Ло