Дженнифер Лопес является одной из самых сексуальных артисток мирового шоу-бизнеса. В 51 год она не прекращает удивлять публику откровенными образами и роскошным внешним видом. На днях звезда показала, как выглядит во время репетиции.

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Откровенный look Джей Ло на репетиции

На сцену любимица миллионов выходит в соблазнительных аутфитах. Для репетиций она также выбирает жаркие наряды. На личной странице в инстаграме Дженнифер опубликовала несколько снимков, на которых изображена в белых спортивных штанах и откровенном топе черно цвета, который обнажил грудь и был завязан под ними.

Такой look она соединила со стильными кроссовками и довершила образ любимыми серьгами-кольцами и браслетами. Волосы Джей Ло собрала в высокий хвост, а на лице сделала легкий макияж.



Дженнифер Лопес засветила пышную обнаженную грудь / Фото из инстаграма Джей Ло

Дженнифер Лопес засветила пышную обнаженную грудь / Фото из инстаграма Джей Ло Дженнифер Лопес засветила пышную обнаженную грудь / Фото из инстаграма Джей Ло