Дженнифер Лопес и Бен Аффлек осуществили светский выход: роскошные образы звезд

Влюбленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет. Исполнительница прибыла на премьеру фильма "Последняя дуэль", чтобы поддержать продюсера и главного героя ленты.

Новый выход Лопес и Аффлека

9 октября в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Последняя дуэль". Гостями премьеры стали не только продюсеры и исполнители ролей, но и их половинки. На мероприятии вместе появились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

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Знаменитости позировали в объективах фотографов в объятиях. Они нежно смотрели друг на друга и целовались, прикрываясь клатчем.

На премьеру фильма Бен Аффлек надел черный смокинг и белую рубашку, довершив образ туфлями.



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Образ Дженнифер Лопес

Артистка предстала перед камерами в безупречном образе. Звезда надела стильный комплект коричневого цвета с блестками от бренда Herve Leger. Он состоял из обтягивающих топа с длинным рукавом и юбки длины макси с откровенным вырезом до бедер. Наряд удачно подчеркивал фигуру певицы и ее подтянутый живот.

Такую одежду Дженнифер Лопес соединила с босоножками в тон на высоких каблуках, а также клатчем. Образ дополняли аксессуары: массивные ценные кольца и серьги-подвески.

Верхние пряди знаменитость собрала сзади, а остальные распустила. На лице она сделала изысканный макияж в коричневых тонах. Дженнифер Лопес подчеркнула глаза тенями и накрасила губы блеском.



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Предыдущие выходы пары

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес недавно объявили свои отношения официальными, а поэтому на мероприятиях побывали лишь дважды.