"Называли эгоисткой": Энистон разрушила слухи, что не хотела детей – ей делали ЭКО

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что пресса ей упрекала за то, что она думает только о карьере, а брак был расторгнут из-за отсутствия детей. Однако это не так – оказалось, что она не раз пыталась забеременеть, но ей это не удавалось.

Новое интервью издание Allure получилось очень откровенным – и не только из-за провокационной фотосессии, но и заявлений, которые она оставила о своей личной жизни. В статье "Дженнифер Энистон ничего не скрывает" киноактриса рассказала о попытках забеременеть, сплетни, лечении бесплодия и разваленных браках.

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По ее словам, в пределах 30-40 лет она пыталась забеременеть, однако все проходило безрезультатно.

В период примерно 30 – 40 лет я прошла через действительно тяжелое дерьмо, но если бы не оно, я бы никогда не стала той, кем мне суждено быть. Вот почему я так благодарна за все эти вещи… Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня – путь к рождению ребенка,

– шокировала публику звезда.

53-летняя Дженнифер добавила, что ей было действительно тяжело, ведь она проходила ЭКО, пила китайские чаи и отдавала все силы на шанс забеременеть.

"И я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Окажи себе услугу", – говорит Энистон. Сейчас она прекратила попытки забеременеть: "Корабль отплыл. Я ни о чем не жалею. Сейчас я действительно чувствую облегчение, потому что больше не спрашиваю себя: "А может? Может, получится. Может, удастся". Теперь мне больше не нужно об этом думать.

В частности, она отметила спекуляции и домыслы, которые сопровождали ее в прессе последние 20 лет. Ее называли эгоисткой, потому что она не рожала детей, хотя не знали, что та имела большое желание.

Я просто заботилась о своей карьере. Не дай Бог женщине быть успешной и не родить ребенка! И причина, почему мой муж покинул меня, почему мы развелись и расторгли наш брак, словно заключалась в том, что я не хотела рожать ему ребенка. А это была абсолютная ложь!

– выпалила Дженнифер.

Напомним, что в 2016 году, когда еще была замужем за Джастином Теру, она написала обширную статью о одержимости СМИ ее беременностью и отношении к женщинам в целом в издании The Huffington Post. После брака с мужем, который продлился 2 года, у нее остались любимые собаки. Также женщина была замужем за Брэдом Питтом в 2000 – 2005, пока тот не бросил ее через Анджелину Джоли.