Сказала бы с гордостью, – Дженнифер Энистон ответила на слухи о сексе с Дэвидом Швиммером

Не так давно знаменитые звезды сериала "Друзья" признались, что были влюблены друг в друга. Но у Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера не было никаких отношений вне проекта, в частности интимных.

Звезды культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, исполнявшие роли Рейчел и Росса, недавно признались, что были сильно влюбленными друг в друга. Чувства у пары возникли во время съемок первого сезона.

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Имели ли интимные отношения Энистон и Швиммер

После этой новости поклонники звезд разразились реакцией в сети. Фанаты начали подозревать пару в вероятных отношениях.

Но Дженнифер Энистон призналась, что никогда не имела никаких отношений со Швиммером. Они не целовались и у них не было интимных отношений.

Я бы с гордостью сказала, что спала со Швиммером, если бы это случилось. Но нет,

– ответила актриса.

Отметим, во время признания о влюбленности Дэвид подчеркнул, что у него не было отношений с Дженнифер вне сериала: "Мы разошлись, как в море корабли, так как один из нас постоянно был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту черту. Мы уважали это".

Первый поцелуй пары также состоялся во время съемок. Энистон призналась, что все чувства они перенаправили на персонажей – Рейчел и Росса.

Первый поцелуй Рейчел и Росса в сериале "Друзья": смотрите видео онлайн