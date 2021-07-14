Джейсон Судейкис впервые прокомментировал развод с Оливией Уайльд

Голливудский актер Джейсон Судейкис украсил обложку очередного номера журнала GQ. В интервью он впервые рассказал о разводе с Оливией Уайльд, который состоялся еще в начале 2020 года.

Звездные супруги Оливии Уайльд и Джейсона Судейкиса объявили о разрыве брака в ноябре прошлого года. С тех пор они не давали никаких комментариев. Только сейчас актер снялся для мужского журнала и дал откровенное интервью.

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Джейсон Судейкис рассказал о разводе

Мужчина в разговоре с журналистами впервые затронул тему развода. Он признался, что до сих пор пытается найти истинную причину разрыва. Также актер намекнул, что его инициатором стала Оливия.

Я начну лучше понимать смысл события через год, а еще лучше – через два или через пять. В итоге из книги моей жизни это сначала превратится в главу, а потом в абзац, строка, слово, а из него – в простые каракули,

– сказал Джейсон.

Также Судейкис поделился, какой опыт получил после развода: "Вы либо чему-то учитесь, либо оправдываетесь! Вы же берете на себя ответственность за все, что делаете, а также пытаетесь извлечь из этого что-то очевидное".

Джейсон Судейкис признал, что разрыв брака с Оливией Уайльд стал для него неожиданным поворотом событий. Тогда как сама актриса за несколько месяцев после новости о разводе закрутила роман с британским певцом Гарри Стайлзом.

После этого многие начали обвинять экс-солиста One Direction в том, что он якобы разрушил семью. Тогда инсайдеры сообщали, что Джейсон Судейкис чрезвычайно тяжело переносит разрыв. Но по мнению других источников, между расставанием супругов и новым романом Оливии прошел почти год.