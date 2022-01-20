Джеймс Миддлтон показал новые фото с женой и домашними любимцами

Брат Кейт Миддлтон редко публикует в сети фото, однако на днях распространил несколько новых фотографий, на которых изображена его жена и домашние любимцы.

Брат герцогини Кембриджской и его возлюбленная Элиз Тевен обожают собак. С домашними любимцами хозяева проводят много времени, поэтому часто они появляются вместе с ними на фото.

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Новые фото брата Кейт Миддлтон

Джеймс обнародовал снимки, которые сделал во время прогулки с любимой и домашними любимцами. Мужчина порадовал 230-тысячную аудиторию подписчиков новыми кадрами с Элиз. Влюбленные искренне улыбались. Хотя погода была пасмурной, у них было хорошее настроение и приятные впечатления от прогулки.

Также Миддлтон написал трогательное сообщение, которое адресовал любимой жене и собакам, без которых не представляет свою жизнь.

Новые фото Джеймса Миддлтона с женой / Фото из инстаграма Джеймса Миддлтона

Текст публикации Джеймса Миддлтона:

Мои мысли в январе. Я всегда считал январь очень трудным месяцем, особенно тогда, когда страдал клинической депрессией. Это время, когда все ставят новые цели, устанавливают новые правила и стремятся стать лучшей версией себя, а некоторые из нас просто выживают. Тем не менее, я установил себе новую мантру, вдохновленную моими собаками. Не тратьте время на размышления о том, что будет, или о том, что было в прошлом. Прошлое несовершенно, будущее тоже будет, но сейчас мы можем что-то с этим сделать. Собираюсь взять собак на прогулку бок о бок с женой.