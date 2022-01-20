Брат герцогині Кембриджської та його кохана Еліз Тевен обожнюю собак. З домашніми улюбленцями господарі проводять багато часу, тому часто вони з'являються разом із ними на фото.

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Нові фото брата Кейт Міддлтон

Джеймс оприлюднив знімки, які зробив під час прогулянки з коханою та домашніми улюбленцями. Чоловік потішив 230-тисячну аудиторію підписників новими кадрами з Еліз. Закохані щиро усміхалися. Хоча погода була похмурою, в них був хороший настрій та приємні враження від прогулянки.

Також Міддлтон написав зворушливий допис, який адресував коханій дружині та собакам, без яких не уявляє свого життя.

Нові фото Джеймса Міддлтона з дружиною / Фото з інстаграму Джеймса Міддлтона

Текст публікації Джеймса Міддлтона:

Мої думки в січні. Я завжди вважав січень дуже важким місцем, особливо тоді, коли страждав клінічною депресією. Це час, коли всі ставлять нові цілі, встановлюють нові правила та прагнуть стати кращою версією себе, а деякі з нас просто виживають. Проте я встановив собі нову мантру, натхненну моїми собаками. Не витрачайте час на роздуми про те, що буде, або про те, що було в минулому. Минуле недосконале, майбутнє теж буде, але зараз ми можемо щось з цим зробити. Збираюся взяти собак на прогулянку пліч-о-пліч з дружиною.