Умер легендарный рок-гитарист Джефф Бек: какие знаменитости оплакивают потерю
Источник:BBC
Один из лучших рок-гитаристов всех времен Джефф Бек скончался 10 января в возрасте 78 лет. На потерю отреагировали его друзья и музыканты Оззи Озборн, Мик Джаггер и Джонни Депп.
Знаменитый рок-гитарист Джефф Бек скончался 10 января, ему было 78 лет. Причиной послужила бактериальная инфекция.
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Умер Джефф Бек
О смерти музыканта сообщила его семья.
От имени семьи мы с глубокой грустью делимся новостью о смерти Джеффа Бэка. После внезапного заражения бактериальным менингитом он вчера скончался. Его семья нуждается в уединении, пока переживает эту огромную потерю.
Умер Джефф Бек / Фото с твиттера Джеффа Бека
Джефф Бек приобрел первую популярность в 1960-х годах, когда стал участником группы The Yardbirds. Через год он создал собственную рок-группу The Jeff Beck Group с Родом Стюартом и Роном Вудом. Самые известные песни Джеффа Бэка:
- Heart Full of Soul по группе Yardbirds,
- I Ain't Superstitious,
- Truth,
- Freeway Jam.
Джефф Бек – восьмикратный обладатель Грэмми, в основном получал статуэтку за лучшее инструментальное исполнение. Он работал и в последние годы жизни: в 2022 году тур с Джонни Деппом.
Какие звезды отреагировали
Множество знаменитых рок-музыкантов оплакивают потерю Джеффа Бэка.
- Род Стюарт: "Джефф Бек был с другой планеты. Он был одним из немногих гитаристов, которые, играя вживую, действительно слушали, как я пою".
Звезды оплакивают смерть Джеффа Бека / Фото из инстаграммы Рода Стюарта
- Коллектив Hollywood Vampires, участниками которого являются Джонни Депп, Элис Купер, Джо Перри и Томми Генриксен: "Мы с грустью узнали о смерти нашего дорогого друга и легендах гитарной сцены Джеффа Бэка. Он был настоящим новатором, и его наследие будет жить в его музыке".
Звезды оплакивают смерть Джеффа Бэка / Фото с твиттера
- Мик Джаггер: "Со смертью Джеффа Бэка мы потеряли замечательного человека и одного из лучших гитаристов в мире. Мы все будем очень скучать по нему".
- Оззи Озборн: "Я не могу передать, как расстроен, узнав о смерти Джеффа Бэка. Какая ужасная потеря для его семьи, друзей и многочисленных поклонников. Это было такой честью знать Джеффа и невероятной честью поручить ему играть на моем последнем альбоме".