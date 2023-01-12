Знаменитий рок-гітарист Джефф Бек помер 10 січня, йому було 78 років. Причиною стала бактеріальна інфекція.

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Помер Джефф Бек

Про смерть музиканта повідомила його родина.

Від імені родини ми з глибоким сумом ділимося новиною про смерть Джеффа Бека. Після раптового зараження бактеріальним менінгітом він учора помер. Його сім'я потребує усамітнення, поки переживає цю величезну втрату.



Помер Джефф Бек / Фото з твітера Джеффа Бека

Джефф Бек здобув першу популярність у 1960-х роках, коли став учасником гурту The Yardbirds. Через рік він створив власний рок-гурт The Jeff Beck Group з Родом Стюартом і Роном Вудом. Найвідоміші пісні Джеффа Бека:

Heart Full of Soul за гурту Yardbirds,

I Ain't Superstitious,

Truth,

Freeway Jam.

Джефф Бек – восьмиразовий володар Греммі, здебільшого отримував статуетку за найкраще інструментальне виконання. Він працював і в останні роки життя: у 2022 році мав тур з Джонні Деппом.

Які зірки відреагували

Безліч знаменитих рок-музикантів оплакують втрату Джеффа Бека.

Род Стюарт: "Джефф Бек був з іншої планети. Він був одним з небагатьох гітаристів, які, граючи наживо, дійсно слухали, як я співаю".



Зірки оплакують смерть Джеффа Бека / Фото з інстаграму Рода Стюарта

Колектив Hollywood Vampires, учасниками якого є Джонні Депп, Еліс Купер, Джо Перрі та Томмі Генріксен: "Ми з сумом дізналися про смерть нашого дорогого друга та легенди гітарної сцени Джеффа Бека. Він був справжнім новатором, і його спадщина буде жити в його музиці".



Зірки оплакують смерть Джеффа Бека / Фото з твітера

Мік Джаггер: "Зі смертю Джеффа Бека ми втратили чудову людину та одного з найкращих гітаристів у світі. Ми всі будемо дуже сумувати за ним".

Оззі Озборн: "Я не можу передати, як засмучений, дізнавшись про смерть Джеффа Бека. Яка жахлива втрата для його родини, друзів і численних шанувальників. Це було такою честю знати Джеффа та неймовірною честю доручити йому грати на моєму останньому альбомі".



Зірки оплакують смерть Джеффа Бека / Фото з твітера