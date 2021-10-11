Джастин и Хейли Биберы готовятся стать родителями, – СМИ

Канадский артист Джастин Бибер и модель Хейли 3 года состоят в браке. Для пары самой важной была карьера, однако теперь они задумываются о детях. Как признался певец, в конце 2021 года он хотел бы делать первые попытки для того, чтобы стать папой.

К выпуску готовится новый документальный фильм о канадской знаменитости "Джастин Бибер: Наш мир". Журналисты The Sun побывали на предварительном просмотре ленты и заметили интересную деталь.

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Джастин и Хейли Биберы готовы стать родителями

В документальном фильме о певце показали, как он разговаривал с женой перед новогодним концертом в 2020 году. Он признался Хейли, что для него семья – приоритет. К тому же он хотел бы стать отцом.

Мое намерение на 2021 год – продолжать ставить цели и получать от них удовольствие. Свою семью я ставлю на первое место, и, надеюсь, вскоре нас станет трое,

– сказал Джастин.

В фильме видно, что Хейли якобы немного смутилась из-за неожиданных слов любимого. Однако она с ним не спорила.

Джастин Бибер добавил, что хочет "начать попытки" пополнения в семье в конце 2021 года. Поэтому если слова артиста – правда, вполне вероятно, что скоро супруги порадуют аудиторию счастливыми новостями.



Джастин и Хейли Биберы / Фото Getty Images

Что известно о браке Джастина и Хейли