Джастин и Хейли Биберы готовятся стать родителями, – СМИ
Источник:The Sun
Канадский артист Джастин Бибер и модель Хейли 3 года состоят в браке. Для пары самой важной была карьера, однако теперь они задумываются о детях. Как признался певец, в конце 2021 года он хотел бы делать первые попытки для того, чтобы стать папой.
К выпуску готовится новый документальный фильм о канадской знаменитости "Джастин Бибер: Наш мир". Журналисты The Sun побывали на предварительном просмотре ленты и заметили интересную деталь.
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Джастин и Хейли Биберы готовы стать родителями
В документальном фильме о певце показали, как он разговаривал с женой перед новогодним концертом в 2020 году. Он признался Хейли, что для него семья – приоритет. К тому же он хотел бы стать отцом.
Мое намерение на 2021 год – продолжать ставить цели и получать от них удовольствие. Свою семью я ставлю на первое место, и, надеюсь, вскоре нас станет трое,
– сказал Джастин.
В фильме видно, что Хейли якобы немного смутилась из-за неожиданных слов любимого. Однако она с ним не спорила.
Джастин Бибер добавил, что хочет "начать попытки" пополнения в семье в конце 2021 года. Поэтому если слова артиста – правда, вполне вероятно, что скоро супруги порадуют аудиторию счастливыми новостями.
Джастин и Хейли Биберы / Фото Getty Images
Что известно о браке Джастина и Хейли
- Певец и модель недолго встречались еще в 2015 году. Бибер затем в очередной раз восстановил, а затем разорвал отношения с Селеной Гомес. Через некоторое время Джастин снова начал отношения с Хейли Болдуин.
- В июле 2018 года артист сделал модели предложение, а через несколько месяцев на ней женился. Свадебная церемония прошла в Южной Каролине, венчание – в часовне Сомерсет на территории отеля. Но пару часто видели с обручальными кольцами до этого, поэтому, возможно, Джастин и Хейли заключили брак до торжеств.
- Еще в прошлом году Джастин Бибер в интервью рассказал, что хотел бы иметь большую семью и много детей. Однако замечал, что Хейли сосредоточена на карьере, и перед материнством ей надо добиться определенных целей.