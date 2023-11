Более 380 метров высотой: Джаред Лето стал первым человеком, покорившим Empire State Building

Певец и актер Джаред Лето поднялся на небоскреб Empire State Building. Таким образом, он прорекламировал начало очередного гастрольного тура.

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето как альпинист поднялся на культовую вершину в Нью-Йорке – Empire State Building. Здание высотой 381 метр имеет 102 этажа.

Джаред Лето поднялся на Empire State Building

Знаменитость поднялась с 86 этажа до самой крыши восточной частью здания. Джаред Лето стал первым человеком, осуществившим это законно.

Честно говоря, я был больше взволнован, чем расстроен. Но я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это было гораздо труднее, чем я думал,

– признался артист.

, на здание поднимался Ален Робер в 1994 году, но он сделал это несанкционированно.

Джаред Лето одним подъемом убил двух зайцев – осуществил одну из самых желанных мечтаний и анонсировал гастрольный тур своей группы в поддержку нового альбома It's The End of The World.

"Empire State Building, построенный всего за 13 месяцев в одном из лучших городов мира, всегда был для меня мощным символом всех возможностей жизни. Как многие знают, я люблю лазить. Это одна из немногих вещей, которая помогает мне обрести немного свободы и равенства. Во многих смыслах этот альбом о том, чтобы следовать своим мечтам и подтолкнуть себя делать, казалось бы, невозможно. Схождение, безусловно, относится к этому, как и гастроли по миру с моим братом", – поделился Джаред Лето.

Джаред Лето поднялся на Empire State Building: