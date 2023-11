Понад 380 метрів заввишки: Джаред Лето став першою людиною, яка підкорила Empire State Building

Співак та актор Джаред Лето піднявся на хмарочос Empire State Building. Таким чином він прорекламував початок чергового гастрольного туру.

Лідер гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето як альпініст піднявся на культову вершину в Нью-Йорку – Empire State Building. Будівля заввишки 381 метр має 102 поверхи.

Джаред Лето піднявся на Empire State Building

Знаменитість піднявся з 86 поверху до самого даху східною частиною будівлі. Джаред Лето став першою людиною, яка здійснила це законно.

Чесно кажучи, я був більше схвильований, ніж знервований. Але я повинен бути чесним, це було дуже, дуже важко. Це було набагато важче, ніж я думав,

– зізнався артист.

, на будівлю підіймався Ален Робер у 1994 році, але він зробив це несанкціоновано.

Джаред Лето одним підйомом вбив двох зайців – здійснив одну зі своїх найбажаніших мрій та анонсував гастрольний тур свого гурту на підтримку нового альбому It's The End of The World.

"Empire State Building, побудований усього за 13 місяців в одному з найкращих міст світу, завжди був для мене потужним символом усіх можливостей життя. Як багато хто знає, я люблю лазити. Це одна з небагатьох речей, яка допомагає мені знайти трохи свободи й рівності. У багатьох сенсах цей альбом про те, щоб слідувати своїм мріям і підштовхнути себе робити, здавалося б, неможливе. Сходження, безумовно, належить до цього, як і гастролі світом із моїм братом", – поділився Джаред Лето.

Джаред Лето піднявся на Empire State Building: