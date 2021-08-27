Джамале – 38: знаковые песни победительницы Евровидения-2016

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала празднует день рождения. 27 августа ей исполняется 38 лет. О знаковых песнях в творчестве победительницы Евровидения-2016 узнавайте в материале Showbiz 24.

Джамала (настоящее имя – Сусана Алимовна Джамаладинова) за время музыкальной карьеры успела стать Народной артисткой Украины и победить на песенном конкурсе Евровидение. Но самое главное, что исполнительница покорила, – сердца миллионов украинцев.

Смотрите также TAYANNA и Джамала презентовали совместный клип ко Дню Независимости: видео на песню "Моя Земля"

Историю своей жизни Джамала рассказывает в песнях. Ее композиции веселые и грустные, энергичные и лиричные. Певица всегда отрыта со слушателем. Именно поэтому ее песни не теряют актуальностm и звучат в разных уголках Украины и мира.

По случаю 38-летия артистки мы подготовили подборку из шести треков, которые стали знаковыми в ее карьере.

Самые популярные песни Джамалы

For Every Heart

Первый сольный концерт Джамалы состоялся 12 апреля 2011 года в Октябрьском дворце. Тогда звезда презентовала дебютный альбом For Every Heart, куда вошла одноименная песня. Работа над этим альбомом длилась почти год.

Джамала – For Every Heart: слушайте песню онлайн

"Злива"

Осенью 2014 года Джамале предложил сотрудничество лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Тогда еще вместе с Дмитрием Шуровым (Pianoбой) они записали песню "Злива", которую презентовали перед годовщиной Революции Достоинства. Эта композиция стала саундтреком к фильму "Зима, которая нас изменила". В 2016 году музыканты и хит завоевали победы в номинациях "Лучший дуэт" и "Лучшая песня" музыкальной премии YUNA.

Джамала, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Шуров – "Злива": слушайте песню онлайн

"Шлях додому"

Знаменитость презентовала песню, посвященную депортации крымскотатарского народа, весной 2015 года. Джамала признавалась, что этот трек стал исповедью. Он для всех тех, кто ищет свой путь домой.

Джамала – "Шлях додому": слушайте песню онлайн

"1944"

6 февраля 2016 года Джамала выступила в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение. В прямом эфире она исполнила песню "1944", которую посвятила депортации крымскотатарского народа. Щемящее выступление помогло певице пройти в финал отбора, где она одержала победу.

15 мая того же года звезда победила на Евровидении, которое проходило в Стокгольме. Тогда она набрала от профессионального жюри и зрителей из разных стран 534 балла. На следующий день президент Украины Петр Порошенко предоставил Джамале звание Народной артистки Украины.

Находясь на конкурсе, украинская певица подписала контракт с Universal Music Group, который 10 июня выдал ее альбом "1944" в Европе, а через месяц – в США.

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

"Крила"

Этот трек Джамала записала в 2018 году. Презентация песни состоялась в финале Национального отбора на Евровидение-2018. Тогда звезда была беременна первенцем.

Джамала – "Крила": слушайте песню онлайн

"Вірю в тебе"

Весной 2021 года состоялась премьера песни "Вірю в тебе". В клипе на этот трек Джамала показала мужа и двоих сыновей. Ролик тронул сеть, а композиция стала одной из самых чувственных в творчестве певицы.

Джамала – "Вірю в тебе": смотрите видео онлайн